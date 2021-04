Este domingo, el candidato de presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, dio a conocer un video en que muestra a parte de su equipo programático de cara a la elección de 2021.

Dentro de las personas que apoyan la postulación del ex ministro de Hacienda se encuentra Javiera Parada, gestora cultural y ex militante de Revolución Democrática (RD), que comenta en el registro que “no se me ocurre alguien más libre que Ignacio para dar esa pelea”.

“Que el acceso a la cultura no sea de unos pocos, que llegue a todos los rincones de Chile”, agrega en otra parte del video que se viralizó en redes sociales.

Además de Parada, también llamó la atención la aparición del actor Luis Gnecco, quien comenta que transformarán el Estado “para que entregue servicios de calidad y dé un trato digno a las personas”.

Lee también: “Muy lamentable”: Ministro de Defensa apoya al Ejército tras enviar carta a La Red por sketch

Luego de la repercusión del registro, el hermano de la ex militante de RD, Camilo Parada, salió al paso en su cuenta de Twitter y marcó las diferencias políticas con su hermana.

Camilo, quien además postula a la Convención Constitucional como independiente por el distrito 10, aseveró que “las decisiones que tome mi hermana son mochila de ella, no me hago cargo ni mucho menos las comparto”.

“Está en el equipo de alguien que hizo parte del gabinete de un gobierno violador masivo de derechos humanos. Briones fue parte de un gobierno asesino“, apuntó el candidato constituyente.