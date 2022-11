Familia lleva un mes con camión incrustado en su casa y denuncia que empresa responsable se niega a retirarlo

Los habitantes del inmueble exigen no solo la extracción del vehículo, sino también la reparación integral de la estructura comprometida. "¿Cuándo me van a solucionar esto? Ya no quiero vivir con esto, quiero sanidad mental", dijo una de las víctimas a CHV Noticias.