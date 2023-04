“Imaginé que iba a morir”: Camión terminó incrustado en una casa de Valparaíso tras pronunciada pendiente

Un camión terminó incrustado en una casa en Valparaíso, precisamente en la bajada Jenofonte. Pese al fuerte impacto, ninguna persona resultó lesionada. Al respecto, el dueño del domicilio indicó que no es primera vez que ocurre algo así, asegurando que “la razón es porque (…) en la bajada de esta calle, no hay ninguna señalética que indique el grado de inclinación o la prudencia necesaria”. Por su parte, el chofer del camión señaló que la aplicación “Waze me mandó por acá. Esta pendiente fue muy pronunciada. Venía enganchado en primera, con freno a fondo y frenos de aire y el camión agarró un vuelo impresionante. Lo único que imaginé es que me iba a morir“.