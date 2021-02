En el marco por las polémicas en el calendario de vacunación, como la inoculación de parlamentarios y el retraso de los enfermos crónicos, desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) solicitaron ser incluidos como grupo prioritario para recibir la dosis contra el COVID-19.

“El transporte de carga es actividad esencial para todo el país por su condición de eje de la cadena logística, que permite abastecer las necesidades de alimentos y bienes para los 18 millones de chilenos”, informan desde la CNDC.

En tanto, señalaron que “esas personas están más expuestas a contraer el virus por la naturaleza de sus funciones. Esperamos no ser discriminados”.

Asimismo, afirman que el gremio “solicitó hace varias semanas a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones incluir a los conductores en el grupo prioritario de vacunación” y que “en ningún caso se ha pedido incluir a todos los trabajadores que cumplen otras funciones en las empresas”.

“Sería un grave error no tomar en cuenta la solicitud y postergar o no considerar a los conductores de vehículos de carga en los grupos priorizados. Esperamos que ello no ocurra”, advierten.

Además, reflexionaron sobre el proceso de vacunación 2020 contra la influenza: “tal esfuerzo a nivel nacional fue exitoso y se vacunó a miles de choferes que quedaron con sus sistemas biológicos e inmunitarios reforzados cuando empezó la pandemia”.

