Tras ataques armados en La Araucanía: Camioneros no descartan movilizaciones en los próximos días

Carabineros informó que este sábado se registró un nuevo ataque armado en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía. Un grupo de sujetos habría disparado a personal policial sin dejar lesionados. Por su parte, el gobierno interpuso una querella por delitos comunes contra los responsables del ataque que sufrió este viernes el chofer de un camión en la misma ciudad. El conductor, que se mantiene aún en riesgo vital, recibió un impacto de bala cuando transitaba por la Ruta 5 Sur. Dirigentes de los camioneros no descartaron movilizaciones en los próximos días. “Le pedimos a la autoridad que se reestablezca el Estado de Derecho. Qué puede alguien dialogar con alguien que está armado. ¿Tendríamos que sentarnos nosotros con una metralleta en la mesa? En esas condiciones no hay diálogo que valga”, señaló Carlos Bretti, presidente de la Fedesur. “Si las bases dicen que hay que movilizarse, tendremos que hacerlo, así que no lo descartamos”, advirtió.