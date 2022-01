Este miércoles, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, aseguró que desde el gobierno del Sebastián Piñera les pidieron paralizar en 2020 y así aprobar la Ley Juan Barrios.

Araya hizo esta denuncia en Radio BioBio luego de mantener una reunión con el presidente electo, Gabriel Boric, y dirigentes y representantes del gremio de la pequeña y mediana empresa (pymes).

Tras ser consultado sobre las movilizaciones del gremio de los camioneros, el presidente de la CNDC indicó que “en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos” y aseguró que “ese paro por palabras del presidente (Sergio Pérez), se lo pidió el gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen”.

Por otro lado, Araya precisó que, en lo que respecta a la relación entre los camioneros y el futuro mandatario “nosotros no estamos en mala onda. Nosotros queremos que a nuestra gente le paguen las tarifas correctas, que las licitaciones no se las lleven los grandes”.

“Nosotros queremos que los camioneros que están en una zona tengan ciertos privilegios o ciertas garantías para que los recursos que se ganen se queden en la zona”, precisó Araya.