Hace algunos días, la deportista chilena, Macarena Orellana, inició una campaña en redes sociales para reunir fondos con el objetivo de viajar al Mundial de Kickboxing en Egipto al cual fue nominada.

También conocida como “La Maquinita”, la joven realizó este llamado en sus redes sociales buscando así el apoyo monetario suficiente para poder costear su viaje. “Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos”, escribió la campeona nacional en su cuenta de Twitter.

En ese contexto, el empresario Andrónico Luksic se comprometió a ayudarla económicamente para que la joven pudiera participar del mundial. “Maca, cuente con mi apoyo para ir al Mundial. Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón!!! Nos pondremos en contacto con ud. Mucho éxito”, escribió.

Sin embargo, la joven rechazó la propuesta con un tajante mensaje.

“Voy a responder al ofrecimiento de Andrónico Luksic sobre la posibilidad de financiar mi viaje a Egipto en un hilo. Andrónico, he pensado harto en como responder, por un lado, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo que ha vivido empobrecida y entregando su trabajo y vida para que personas como tú puedan llenarse los bolsillos, con la miseria de la gente y la destrucción de los territorios”, partió escribiendo la deportista.

“Básicamente, ese dinero nos pertenece a todas las personas que habitamos este territorio, aun así, no lo aceptaría jamás. Primero Andrónico, no confío en tu filantropía, si quisieras ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública”, continuó.

Además, acusó al empresario de “utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen (la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles de personas), por otro lado, me pregunto: ¿Cuánto dinero ahorras en impuestos por la Ley de donaciones ofreciendo algo así? Me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti, incluso podrías financiar a la selección completa y sería ¿cuánto? ¿el dinero que recaudas en un día?”.

Junto con negarse rotundamente a la ayuda económica, la joven terminó su mensaje donde sentenció que: “La gente como yo ni siquiera logra dimensionar esa cantidad de ceros. Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que destruye los territorios y la vida de las personas, prefiero el dinero honesto de la gente de esfuerzo, aunque me demore meses en conseguirlo o incluso aunque no lo logre, porque la gente como yo siempre ha recurrido a sus redes y en los territorios precarizados sobra el apañe y la solidaridad”.

Luksic responde

Tras la publicación de Orellana, el empresario respondió mediante la misma plataforma.

“Macarena, le aclaro que en todas las ayudas que hemos hecho, jamás hemos solicitado nada a cambio. Lo hacemos porque creemos en la importancia de apoyar a los deportistas chilenos. Respeto su opinión y le deseo lo mejor en sus desafíos”.