Canciller Urrejola por cuestionamientos a sus vacaciones: “Son críticas injustas, con intencionalidad política”

Este domingo, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, recibió la ayuda internacional que llegó desde la Unión Europea. En ese contexto, la canciller se acercó a la prensa para responder a las críticas recibidas por su ausencia en el despliegue en terreno del Gobierno por estar de vacaciones. Ente ello, respondió que le parecían “críticas injustas”, con una connotación mucho más “política”. “Yo tomé la decisión de volver, el presidente no me lo pidió”. Además, agregó que gracias a las nuevas tecnologías, “la pandemia nos demostró que no es necesario estar en el lugar” para poder aportar.