Este sábado falleció a los 80 años Miguel Schweitzer, abogado y ex ministro de Relaciones Exteriores de Augusto Pinochet.

La información fue dada a conocer en redes sociales por el canciller Andrés Allamand, quien lamentó la noticia y le envió sus condolencias a la familia del otrora secretario de Estado.

Lamentamos el sensible fallecimiento del ex canciller Miguel Alex Schweitzer y expresamos nuestras condolencias a su familia. El ex ministro ejerció como miembro activo del consejo de ex cancilleres, aportando con su experiencia y conocimiento a los intereses del país.

— Andrés Allamand (@allamand) May 8, 2021