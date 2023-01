Urrejola por filtración de audio sobre embajador argentino: “Es algo que no está empañando nuestras relaciones”

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a la polémica tras la filtración de audio en que cuestiona en duros términos la declaración que hizo el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, quien se quejó de no haber sido alertado de la decisión del comité que votó en contra del proyecto minero Dominga.

El registro fue inicialmente compartido por equivocación por parte funcionarios del gobierno y tras su viralización, la jefa de Comunicación de la cartera presentó su renuncia.

Al respecto, la secretaria de Estado afirmó que no se percató que estaba siendo grabada durante la reunión junto a su equipo. “No sabía, tomé conocimiento de este asunto durante la mañana mientras estábamos en reunión de Celac. En cuanto tomé conocimiento de aquello, tomé cartas en el asunto para poder determinar lo que había pasado”.

“Una vez que supe quién era la persona responsable, la verdad es que ella misma me presentó su renuncia, cuestión que yo acepté de manera inmediata”, agregó.

"No, yo no sabía": Canciller Antonia Urrejola asegura que no se percató que estaba siendo grabada, en relación a filtración de audio con críticas a embajador argentino Rafael Bielsa.

👉https://t.co/JkS0RTKOFj pic.twitter.com/8p3Unu0BQp

— CHV Noticias (@CHVNoticias) January 24, 2023