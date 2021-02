El candidato a concejal por Viña del Mar, Jorge Parra, ha causado polémica en redes sociales luego de la viralización de una propaganda en que aparece una imagen de Augusto Pinochet.

Bajo el eslogan “un golpe a la corrupción”, el postulante por el Partido Republicano ha causado una serie de críticas, donde lo acusan de “negacionismo absoluto” por incorporar la fotografía del fallecido dictador.

A candidate for councillor in the coastal city of Viña del Mar has used General Pinochet’s image – unironically – to support his ‘anti-corruption’ message. Somehow, the dictator’s bloody legacy is still open to reinterpretation in some quarters in Chile pic.twitter.com/1Il7usah6G

