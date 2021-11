Durante esta jornada, Sebastián Depolo, secretario general de Revolución Democrática (RD) y candidato al Senado por la Región Metropolitana, aseguró en conversación con El Mercurio que “vamos a meterle inestabilidad al país, porque vamos a hacer transformaciones importantes”.

Al respecto, las distintas candidaturas presidenciales reaccionaron a los dichos del candidato de Apruebo Dignidad a la Cámara Alta.

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, indicó que “Depolo sincera lo evidente: Gabriel Boric no está preparado para gobernar un país”.

“Chile necesita cambios, pero en paz, en orden y con justicia. Chile también necesita defender la libertad, pero ojo: Todas las libertades y no sólo algunas”, manifestó el candidato oficialista.

Posteriormente, la senadora y candidata a La Moneda de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, señaló que “Chile no necesita otro gobierno que genere inestabilidad”.

En la misma línea, recalcó que “nuestro país necesita cambios en tranquilidad, recuperar la paz social, con justicia y seguridad en nuestros barrios. Las familias aspiran a un país que se reencuentra, no extremismos”.

Desde el Partido Republicano, José Antonio Kast sostuvo: “No les basta con haber destruido el país, no les basta con haber destruido los ahorros de los chilenos (…) Gabriel Boric va por más inestabilidad e incertidumbre”.

– No les basta con haber destruido el pais

– No les basta con haber destruido los ahorros de los chilenos.

– No les basta con el alza del costo de la vida

– No les basta con ahuyentar la inversión

Gabriel Boric va por más inestabilidad e incertidumbre! pic.twitter.com/mySwnVgQw1

— José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) November 1, 2021