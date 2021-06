Este viernes comenzó el período de propaganda para las elecciones primarias presidenciales del próximo 18 de julio.

En ese contexto, los candidatos tanto de Chile Vamos como del pacto Apruebo Dignidad empezaron sus campañas en distintos puntos del país, mientras que solo un candidato eligió la Región Metropolitana.

En el caso de la coalición de derecha, Joaquín Lavín (UDI) realizó el lanzamiento en Lo Barnechea, en terrenos fiscales en que se espera poder desarrollar un proyecto similar al de Las Condes de viviendas sociales en la rotonda Atenas.

Lee también: Presidente Piñera asistió a proclamación oficial del Tricel de los 155 convencionales

“Para mí, mi verdadero adversario es Daniel Jadue, no otro, y, por tanto, todo lo demás lo dejo pasar, no me interesan esas pequeñas situaciones, rencillas, creo que hay que mirar los proyectos, debatir las ideas. Mi estilo es al adversario, no a los que están al lado”, expresó.

Por su parte, Sebastián Sichel dio el puntapié inicial en Concón, comuna donde vivió cuando era niño en una ceremonia que además se sumó a un banderazo a lo largo de Chile.

“Nosotros no somos la candidatura de un partido, mi primer orgullo es que esta es una candidatura transversal que trata de hacer lo que es el gran desafío de Chile Vamos, no ser una coalición de partido, sino una amplia coalición que represente a la mayoría de los chilenos. No tengo mucho que ver con la historia de la dictadura, del Si y el No, tengo mucho más que ver con el futuro y creo que ese es el corazón de lo que estamos haciendo como campaña”, sostuvo.

En tanto, Ignacio Briones se trasladó hasta el norte del país, a la región de Antofagasta, donde realizó un desayuno con distintos dirigentes y manifestó que “yo no le debo nada a ningún grupo de interés, por lo tanto me siento con absoluta libertad de señalar que Chile está paralizado hace rato, hace años que está paralizado, tironeado por izquierda y derecha, por grupos de interés que no quieren hacer los cambios tanto en el sector privado como el sector público”.

Lee también: “Grillos”: Representantes de Chile Vamos guardan silencio ante pregunta de quién sería el continuador de Piñera

“Vamos a recuperar nuestra economía, no va a ser fácil, vienen años duros, no quiero ocultar nada y, por eso mismo, tenemos un plan serio para recuperar esos empleos perdidos, hacernos cargo de los efectos de la pandemia para mí es uno de los objetivos prioritarios”, añadió.

Desde el mismo sector, Mario Desbordes no pudo hacer su lanzamiento hoy porque está participando de los comicios internos de Renovación Nacional, donde está postulando para ser presidente nuevamente, y que se realizarán mañana, por lo que no puede llevar a cabo este tipo de actos.

Se espera que el acto se realice este domingo o lunes, una vez que se conozcan los resultados finales, y al respecto expresó que “estamos proponiendo una centro derecha moderna, con gran vocación social, capaz de crecer hacia el centro, con vocación de mayoría. Esta es una campaña con mucha mística, pocos recursos, pero gente que está de corazón, comprometida con este candidato”.

Desde el otro bando, el diputado Gabriel Boric, dio el inicio a su campaña durante esta tarde en su ciudad natal, Punta Arenas, en donde estuvieron presentes algunos constituyentes electos como Beatriz Sánchez, Daniel Stingo, Fernando Atria y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Lee también: Jadue asegura que “podemos ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales”

Finalmente, Daniel Jadue (PC) se trasladó hasta la VIII Región y dio el vamos en la comuna de Coronel. Posteriormente pasó a Concepción y se espera que durante esta jornada también haga paradas en Talca y Rancagua.

“Nosotros no tenemos una lógica autofagocitante, con Gabriel nos conocemos, hemos tenido diferencia pero nos unen de cara al futuro un programa que tiene matices, pero que efectivamente tiene sueños compartidos y yo espero, y así me comprometo, que esta sea una campaña entre compañeros de proyecto“, manifestó.