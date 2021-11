Durante este miércoles, tras una manifestación, se registró un supuesto enfrentamiento entre la Armada, Fuerzas Especiales de Carabineros y comuneros Mapuche en Cañete, Región del Biobío. Como resultado de esta situación, hubo al menos un fallecido.

El Gobernador regional, Rodrigo Díaz, expresó en un punto de prensa que “esto es crónica de muertes anunciadas”. Asimismo, agregó que “lo que creo que se debe hacer es optar por el diálogo y la comunicación con las personas que viven en la región. Se lo dijimos al Presidente y se lo dijimos a las autoridades”.

Según consignó Radio Cooperativa, el gobernador también enfatizó en que “sabemos que hubo un acto de fuerza, que hay personas muertas y heridos que no han llegado a consultar a la atención pública”, agregando que “voy a llamar a partir de mañana a los candidatos presidenciales para construir una solución para nuestra gente, y porque a este Gobierno le quedan cuatro meses”.

Lee también: Supuesto enfrentamiento en Cañete deja al menos un comunero mapuche muerto

En esta misma línea, Díaz concluyó que “además de lamentar profundamente cualquier daño a una persona, era bastante esperable que esto terminara ocurriendo. El estado de excepción era la crónica de una muerte anunciada, no porque no pudiera haber un estado de excepción, sino porque había un abordaje parcial de la problemática que nos afecta, que no sólo es de orden público, sino también económica, política y social

Por su parte, el líder del consejo de todas las tierras, Aucán Huilcamán, arremetió contra los políticos y planteó que “usar la causa mapuche para justificar su derrota y su fracaso y de esta manera utilizar para las elecciones que vienen, para seguir en el contexto de la manipulación“.

Lee también: Ministro Delgado: “Si alguien está en contra de darle seguridad a los trabajadores, que lo diga sin eufemismos”