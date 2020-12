Este lunes la justicia nacional decretó prisión preventiva para el capitán del Ejército acusado de ordenar los disparos que terminaron con la vida de Romario Veloz durante las manifestaciones de octubre de 2019 en La Serena.

El capitán José Faúndez Sepúlveda, comandante de la unidad especial de emergencia creada para afrontar el orden público tras las masivas protestas que comenzaron tras el estallido social, ha sido apuntado como quien ordenó a sus subalternos disparar contra los manifestantes.

El supuesto actuar del militar tendría como contexto incidentes y saqueos que le siguieron a algunas manifestaciones en las que el joven de origen ecuatoriano participaba.

“Luego de un año de investigación pudimos formalizar al capitán al mando de los hechos ocurridos“, dijo el fiscal regional Adrián Vega. “Se trata del que dio las órdenes de disparo, y estamos todavía en la posible identificación de los autores materiales para cerrar el círculo de todos los actores directos o indirectos”.

Por su parte, el fiscal al mando del caso, Germán Calquín, indicó que la medida cautelar fue solicitada pues “la libertad del imputado resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad“, considerando los parámetros existentes en la legislación.

En cuanto a la formalización por estos delitos, la abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, María Eugenia Bustos, explicó que “al imputado se le atribuye el carácter de autor mediato.”

“Los subordinados a su mando ejecutaron la voluntad a su mando. Si bien él no dispara, es su voluntad la que se materializa con los disparos indiscriminados no a un grupo focalizado, sino muy por el contrario, a una masa heterogénea donde estaban personas de la tercera edad, niños y jóvenes que no formaban parte de actividad ilícita alguna“, dijo Bustos.

En octubre pasado, la madre de Romario, Mery Cortez, llegó hasta la Alameda, frente al Palacio de La Moneda, para protestar contra lo que acusaba era un lento proceso judicial. “Tengo que llamarle la atención a este caballero”, dijo en ese momento.