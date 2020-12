Carlos Alarcón, ex funcionario de Carabineros imputado por el homicidio de Camilo Catrillanca, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol como parte del juicio por el caso.

Catrillanca murió el 14 de noviembre de 2018 luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla.

Según consigna La Tercera, el ex uniformado que emitió el disparo aseguró que sus superiores de Carabineros les obligaron a mentir tanto a él como a los otros funcionarios que participaron del procedimiento.

“Yo desde el principio dije que me hacía responsable y que iba a ir con la verdad en todo momento. Me dicen que no, que me quede tranquilo, que me estaba esperando el asesor jurídico”, dijo.

Luego de ocurrido el hecho, relató que “nos dicen ‘ya muchachos, van a ir a prestar declaración a la Fiscalía y tienen que decir que ustedes fueron atacados desde los lados del camino, que hubo fuego cruzado, que el tractor se cruzó en la línea de fuego, que ustedes nunca apuntaron en dirección al tractor'”.

“En eso entró mi mayor (Manuel) Valdivieso y nos dice ‘oye, hagan lo que se les está pidiendo, hagan lo que se les está diciendo y pregunta quién andaba con cámara’“, relató.

“De inmediato mi mayor Valdivieso dice que hay que eliminarlas”, aseguró Alarcón, y agregó que el asesor jurídico también les instruyó que “hay que decir que nadie anda con cámara”.

El ex uniformado narró que “yo me tomaba la cabeza su señoría, yo decía esto no está bien, no es así, no está bien, esto se va a saber y va a ser peor” y que, al escucharlo, Valdivieso le dijo: “Oye, hueón, hace lo que se te está diciendo ¿O te quieres ir a la cárcel?”.

Tras insistir en su postura, agregó que Valdivieso le manifestó: “Oye, hueón, vos soi el más débil”. “¿Débil por querer decir la verdad? De esa forma se me trató su señoría, y soy el que está cargando con más, con los cargos más terribles, su señoría”, continuó.

“De débil se me trató, la persona que andaba frente al procedimiento, arriesgando mi vida, yo lamento mucho lo que sucedió. No hay momento del día en que no me arrepienta de haber usado el arma de fuego. Yo nunca he tenido nada en contra del pueblo mapuche. Lamento que se haya muerto Camilo Catrillanca, desde ese día se me murió mi vida”, sostuvo.

Hasta el momento son siete funcionarios de Carabineros y un abogado de la institución quienes se encuentran acusados por el Ministerio Público como autores de delitos de homicidio consumado; homicidio frustrado y apremios ilegítimos a un menor, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación.