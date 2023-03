Carabineros confirma reunión entre Jorge Valdivia y tres oficiales tras llamado de diputada Maite Orsini

Carabineros confirmó este jueves la reunión que sostuvo el ex futbolista Jorge Valdivia con tres oficiales de la institución, después del llamado telefónico de la diputada Maite Orsini (RD) a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, general Karina Soza.

Recordemos que la parlamentaria frenteamplista se contactó con la autoridad policial para comentar que Valdivia estaba molesto por el procedimiento que le realizaron tras un control de identidad, en el que no portaba ninguno de sus documentos.

De acuerdo a una investigación de Biobío, el 25 de enero “el Mago” llegó hasta el Edificio Norambuena, en el centro de Santiago, donde sostuvo una reunión con el jefe de zona Santiago Este, Jean Camus; el jefe de la zona Metropolitana, Carlos González; y el jefe de la zona Santiago Oeste, Marcelo Lepín.

El encuentro fue coordinado por el propio general Camus, luego del “telefonazo” de la parlamentaria, a quien alertó por un supuesto procedimiento irregular de funcionarios en la detención de Valdivia.

Explicación de Carabineros

Durante un punto de prensa, el subdirector de Carabineros, general Marcelo Araya Zapata, indicó que “efectivamente esa reunión que se hace mención, en la cual participaron tres generales de Carabineros, se realizó”.

“Hay que señalar que quien habla también tuvo contacto telefónico con la honorable diputada Maite Orsini, a la cual se le explicó también el procedimiento en el cual se había visto involucrado el señor Jorge Valdivia”, señaló la autoridad policial, quien al momento de los hechos se desempeñaba como director subrogante de la institución.

De acuerdo al testimonio de Araya, después del contacto con Orsini se determinó realizar una “investigación administrativa” para confirmar o descartar un posible mal procedimiento durante la detención del ex seleccionado nacional.

“Se requería por supuesto la participación del señor Jorge Valdivia, pero al tratarse de una investigación administrativa también opera el debido proceso administrativo y se debe escuchar la versión del personal que tuvo participación en el procedimiento. Por lo tanto, será esta indagatoria la que determinará cuáles son las responsabilidades y si el procedimiento estuvo bien o mal adoptado“, explicó.

En ese sentido, recalcó que “en ningún momento hubo una intervención por parte de Carabineros en el procedimiento propiamente tal, ni posterior. Y dejar claro que también a quien habla no se me solicitó intervenir, modificar o incidir en el procedimiento que ya había sido adoptado. Si hubiese sido de esa manera, yo no lo habría aceptado porque no corresponde”.

Respecto a la polémica reunión, general Araya señaló que “le dispuse al general Camus que tomara contacto con el señor Jorge Valdivia, en atención que en esta conversación que se sostuvo con la diputada solicitó que si se le podría explicar cuáles son los cursos de acción que la institución iba a realizar”.

“Por lo tanto, en vista de eso, que es una práctica que no tiene inconveniente, el general Camus efectivamente tomó conocimiento y se contactó, a lo cual acordaron una reunión en la jefatura de zona donde se le explicó cuáles son los cursos de acción, en qué consiste una investigación administrativa y sobre todo, se comprometió a participar de esta investigación“, añadió.

En cuanto a las fotografías entre Valdivia y los efectivos de Carabineros que participaron en el encuentro, indicó que “no sé si es malo o bueno, a lo mejor es algo que vamos a tener que evaluar, pero también en la práctica, en la reuniones que son habituales a nivel de altos mandos, prefecturas o unidades, es habitual que alguien se saque fotografías”.