Se comercializaban de forma ilegal: Carabineros decomisó una gran cantidad de remedios en feria de La Florida

Durante esta jornada se llevó a cabo un operativo policial en la Feria General Arriagada de La Florida, donde Carabineros, tras una ordenanza municipal, decomisó una gran cantidad de remedios que eran vendidos de forma ilegal. De esta forma, desalojaron a los “coleros” del lugar. Sin embargo, son cerca de 80 familias las que se dicen ver afectadas por no poder trabajar, pero que harán lo posible por conseguir los permisos. Por otra parte, los expertos advierten sobre el riesgo de comprar estos fármacos en lugares no establecidos, ya que no se sabe desde dónde provienen y cómo son almacenados.