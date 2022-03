Dos Carabineros fueron sorprendidos durmiendo en plena ronda en Panquehue, Región de Valparaíso, un hecho que fue grabado por una concejala de la comuna y que rápidamente se viralizó.

El suceso ocurrió el pasado viernes 18 de marzo, día en que los dos funcionarios se encontraban en una camioneta particular acostados, motivo por el que fueron emplazados por Gabriela Vega e informado a la institución.

Tras la noticia, los carabineros fueron dados de baja, generando la molestia de la autoridad que acusa un aumento de delitos en las últimas semanas.

En conversación con Contigo en la mañana, Gabriela Vega detalló que hay un déficit tanto de Carabineros como de vehículos policiales, lo que se demuestra en que “vecinos llaman y no contestan, dicen que van a ir y no llegan. Eso es todos los días”.

“Panquehue es una comuna bien tranquila, pero desde hace dos semanas que se están viendo muchos robos y mucha delincuencia. Yo sé que los turnos son extensos en Carabineros, pero no hacen la pega”, agregó.

En ese sentido, Vega aclaró que esto “no es ni un acoso ni que la concejala los está molestando, no es así. Es que nosotros los necesitamos. Necesitamos seguridad en la comuna y no la tenemos. No es justo que los vecinos nos pregunten a nosotros qué pasa con la seguridad o con Carabineros”.

“No me alegra que los hayan dado de baja. Yo no soy la institución para darlos de baja. Igual me afecta porque sé que son personas como nosotros”, señaló la autoridad local, quien detalló que ese día se llamó a la institución porque había sospechas de que una persona estaba intentando robar con un rifle.

“Vecinos me contaron que Carabineros estaban durmiendo en una Shell de acá. Los han visto varias veces, si al final es una comuna pequeña. Es por eso que fui”, indicó la concejala.