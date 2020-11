En el marco de una nueva jornada de protestas en los alrededores de Plaza Baquedano, Carabineros intentó detener a Giovanna Grandón, más conocida como Tía Pikachu por el particular disfraz que suele vestir en las manifestaciones.

En conversación con CHV Noticias, la afectada relató que “estábamos nosotros por calle Santa María, estábamos bailando y cantando con mis amigos, con todos los que nos disfrazamos y de repente llegó la represión. Llegó un guanaco, llegó un zorrillo y no sé cuántos carabineros habrán sido los que se tiraron encima mío y de un amigo, del que se viste del Guasón, y nos empujaban”.

“A mí me trataron de tomar, pero como estaba con el traje no pudieron y ahí se tiraron unos amigos, les pidieron que me soltaran. Me hicieron pedazos todo el traje, me pegaron patadas. Un carabinero me pegó un combo en la cara y después me tiró gas pimienta. Menos mal que venían las personas que están para auxiliar y nos echaron aceite en la cara, me lavaron los ojos y a todos los demás que estaban ahí” indicó.

Continuando con su relato, la mujer contó que “me estaban deteniendo a mí y a una niña disfrazada que tiene 12 años, los estaban llevando a todos. Pero como empezaron a grabar me soltaron y me dejaron ahí en el suelo. Me pegaron unas cuantas patadas y unos combos. Yo no sé qué le pasa a estos carabineros”.

Debido a las agresiones que sufrió, la Tía Pikachú aseguró que concurrirá a un centro de salud para revisar la magnitud de sus lesiones. “Voy a pasar al Samu para que me vean porque me duele, me salió un cototo en la pantorrilla donde me pegaron una patada”, señaló.