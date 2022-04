Carlos Caszely habla de sus dolorosos días tras la muerte de su esposa: “Es el sufrimiento más grande que he vivido”

Casi dos meses han pasado desde que María de Los Ángeles Guerra dejara este mundo a causa de un cáncer. Desde entonces, sus hijos, nietos y esposo, el ex futbolista Carlos Humberto Caszely, no han dejado de homenajearla y recordarla.

En esta ocasión, el mítico goleador de Colo Colo y La Roja admitió que sigue viviendo en el mismo departamento y que todos los días llora por la partida de la mujer que lo acompañó durante prácticamente toda su vida.

“Aún siento su mano apretada. Se despidió, pero no se ha ido”, dijo el otrora delantero en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Me despierto y me apena que no esté conmigo. Entonces me voy a la terraza, prendo un cigarro y me tomó un café. Y lloro, porque no puedo creer que ya no está. Es el sufrimiento más grande que he vivido. En la noche, lo mismo. Y pienso, recuerdo”, agregó.

El apodado en su época como “Rey del metro cuadrado” contó que ha hablado con siquiatras y curas de su tristeza. Incluso, no descarta acudir a un brujo si es que se lo recomendaran, todo porque “la pena no pasa. Sé que viviré con ella. La angustia que hoy siento seguro que pasará, pero la pena nunca”.

“El siquiatra me ha dicho que llore, pero que también me ría. Que debo pasar por todas las emociones. Incluso conversé con él sobre dar esta entrevista y me dijo que sí, que podría ser una posibilidad de expresarme abiertamente, que podría ser parte de mi proceso”, añadió.

Caszley reveló que nunca se considero creyente y que tampoco ha ido a ver a María al cementerio. “No he ido ni voy a ir. No me gustan los cementerios. Siempre estaré y ella lo sabe. Todos los días nos saludamos. Y cuando llego en la noche al departamento, siento que ella me pregunta cómo me fue, tal como lo hacía siempre. Seguimos juntos”.

Los masivos mensajes

Además, el ex delantero del Espanyol de Barcelona detalló sobre algunas conversaciones que tuvo con su esposa una vez que se le detectó la enfermedad, señalando que “le decía a la Mary que si ella se iba yo quería irme con ella”.

“Me decía que era un egoísta por eso porque yo debía pensar en nuestros hijos y nietos, que ellos no podrían enfrentar la pena. Me sentí como el jamón del sándwich”, contó.

En tanto, Caszely indicó que fueron casi 20 mil los mensajes que le llegaron a su celular una vez que el fallecimiento de María de Los Ángeles se dio a conocer, algo que agradeció. “Me quieren dar fuerzas y lo agradezco”.