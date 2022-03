El pasado 22 de febrero se confirmó el fallecimiento de María de Los Ángeles Guerra, esposa de Carlos Caszely. Y ahora, a una semana de su muerte, el ex futbolista la recordó con un emotivo video en sus redes sociales.

Cabe recordar que Guerra falleció producto de un cáncer a la columna luego de presentar una recaída los últimos meses. Desde ese momento, el “rey del metro cuadrado” se dedicó 100% a su cuidado y sus últimos días de vida publicó diferentes registros en su cuenta de Instagram.

Así, la noche de este martes, el también ex mundialista escribió: “Pasaron 7 días y en cada momento te recuerdo amiga y compañera de mi vida”.

Lee también: “Pensé que habría tiempo”: Lucía López despidió a su tía, María de Los Ángeles Guerra, con fotos del recuerdo

“Tus hijos, nietos, yernos y nuera han mantenido la costumbre de venir a pegar en la pera y no traer nada para la once! Te recordaré por siempre, te amaré por siempre”, detalló Caszely en la descripción de un video en el que aparece cantándole la canción Ata una cinta amarilla.

“Voy regresando a mi ciudad, después de tanto tiempo de vagar. No sé si en estos años me has sabido recordar. Y si a aún me quieres tú hazme una señal que voy a indicar. Recuerdas ese viejo roble en el jardín donde te bese por primera vez. Amarra una cinta donde yo la pueda ver”, fue parte de la letra que seleccionó.

Finalmente, calificó a quien lo acompañó por 50 años como “mi estrella más luminosa”.

Mira el video a continuación: