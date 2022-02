En el año 2019, el ex futbolista Carlos Caszely estuvo como invitado en el programa Viva La Pipol de Chilevisión, espacio donde relató el día en que se enteró del cáncer de su recientemente fallecida esposa, María de Los Ángeles Guerra, y la entereza con que la mujer afrontó este difícil momento.

El ídolo colocolino manifestó que en febrero de 2018 “ella siente un dolor muy fuerte en la columna, y creíamos que típico en las mujeres, el nervio ciático. Al mes siguiente otro dolor en la columna, pero no el lumbago. Un día lunes que le hacen una radiografía, yo se la mando a Sergio López a Concepción, él la ve y me dice, ‘aquí hay algo raro'”.

Con un tono de emoción, en esa instancia el retirado deportista contó que “no me preocupó en ese momento, porque ella tiene el umbral (de dolor) muy alto, lo que es muy malo finalmente”.

El relato continúa cuando el doctor le dice a Caszely que María de los Ángeles debía ver un doctor especialista en columna. Ahí buscaron a los mejores profesionales y surgió un espacio para que la atendieran en una importante centro médico privado del sector oriente.

“La ven en la Clínica Las Condes, y el doctor me dice ‘ella no sale del hospital, porque tiene la quinta vértebra totalmente carcomida. No puede salir porque hace un esfuerzo y puede quedar inválida'” cuenta el también ex seleccionado nacional.

Con un tono sereno, el ex delantero manifestó que luego de varios exámenes, la operaron para ponerle una placa de titanio. Es después de esa intervención que viene la parte donde el hombre se emociona por su esposa. “Sale el doctor. Estábamos toda la familia ahí. Me dicen que la operación salió bien pero que la tiene que seguir viendo tal doctor. ‘Tranquilito me dice’ y yo le contesto, ‘tranquilo, tengo muchos amigos kinesiólogos’, no, me dice, él es oncólogo“.

Fue un momento de quiebre para Caszely: “Ahí me fui a la mierda. Yo me nublé y lo único que escuchaba era que el doctor hablaba algo de quimio y mis hijos con la lágrima ahí. Mientras, ella decía decía, ‘yo de esta salgo, yo de esta salgo, de esto voy a salir, tengo nietos y esto no me la va a ganar’. Ella nos dio la fuerza a todos nosotros”.

Mira el momento en Viva la Pipol: