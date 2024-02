Carlos Contreras apuntó a Miguel Crispi desde la cárcel: “Le omitió información al Presidente”

Carlos Contreras, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta que se encuentra con la cautelar de prisión preventiva por estar vinculado al Caso Convenios, habló desde la cárcel, donde comparte módulo con el Daniel Andrade, ex militante de Revolución Democrática y ex representante legal de Democracia Viva.

“Yo no he robado nada. Tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos. Mi compromiso con ellos era el mayor”, manifestó Contreras en una entrevista a La Tercera.

Dardos a Verónica Serrano

Luego se refirió a Verónica Serrano, ex jefa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda (Minvu) y tía de Miguel Crispi, ex diputado y jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.

En primera instancia, respondió a la pregunta de si no le había parecido “cuestionable” que esa institución transfiriera recursos a Democracia Viva, que era dirigida por alguien de su mismo partido:

“Yo consulté a mi jefatura jurídica respecto de cuáles eran las razones por las cuales uno debía omitirse o evitar entrar en cualquier tipo de situación. Para empezar, la Seremi no es quien define qué organización va a trabajar en el Programa de Asentamientos Precarios. Es ese programa quien lo define a través de su encargada regional y de su encargada nacional, Verónica Serrano”.

“Independiente de ello, cuando se plantea la necesidad de buscar nuevas organizaciones, coordinadamente con la directora del Serviu y con la jefa de Asentamientos Precarios llegamos al acuerdo de derivar contactos de nuevas organizaciones a quien correspondía hiciera la pertinente evaluación”, agregó Contreras.

“Y lo que se me indicó es lo que dice la ley, que los vínculos conyugales, familiares, relaciones laborales, entre otras razones, debían ser motivo de omisión. Ninguna de las organizaciones con que se firmó convenio infringe algunas de las causales”, respondió la ex autoridad.

Carlos Contreras, Daniel Andrade y Democracia Viva

Cuando le preguntaron a Contreras por lo expuesto por el fiscal Cristián Aguilar en su formalización, sobre quién le habría pedido a Daniel Andrade que se hiciera un convenio con Democracia Viva, este manifestó:

“No existía ningún interés particular por trabajar con ninguna organización. Aquí hay una exigencia desde el nivel central de hacer una mayor ejecución presupuestaria a través de una alta jefatura, que es Verónica Serrano”.

Luego agregó: “Ella impulsa una ejecución veloz de este presupuesto, que había sido triplicado por la administración anterior. Y es ella, además, la que mantiene la metodología de trabajo que venía. Ella valida el modus operandi que tuvo la jefatura de Asentamientos Precarios en todo Chile y que posteriormente Contraloría define como irregular. En ese contexto, dada la instrucción y presión para avanzar con celeridad, nace la urgencia de buscar nuevas organizaciones”.

“Miguel Crispi le omitió información al Presidente”

En la entrevista, Contreras mencionó otros nombres, uno es de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y el otro es el mismo, Miguel Crispi, donde afirmó que este último le habría ocultado información al presidente Gabriel Boric.

Cuando se le preguntó por esta situación, el respondió que “Sí”. Luego sumó:

“Miguel Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas”.

La minuta que habría recibido el ministro Carlos Montes

A poco terminar la entrevista, Contreras se refirió una minuta que él habría hecho, y que luego sería entregada al ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes:

“La minuta que yo hice y que le envié a la subsecretaria entiendo que era solo una base para el informe. No me consta qué información recibió o no el ministro. Lo que sí sé es que jamás conversamos del tema de los convenios, ni individualmente ni tampoco en alguna de las grandes instancias que se generaban en el ministerio”.

Finalmente, Contreras manifestó su decepción por el nulo apoyo de Revolución Democrática, su partido:

“A esta altura me siento utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros”.

