Carlos Gajardo explicó por qué Pradenas fue condenado a 20 años y no 41: “Nos deja, jurídicamente, satisfechos”

El ex fiscal Carlos Gajardo, abogado de la familia de Antonia Barra, explicó que quedaron satisfechos con la condena contra Martín Pradenas. “Nos deja satisfecha la forma en la que el tribunal se ha comportado y el número de años al que ha sido condenado”, señaló. “Entendemos que pudo haber sido una pena superior. Ninguna cantidad de años va a recuperar a Antonia, pero el número de años nos deja, jurídicamente, satisfechos”, añadió el ex fiscal, quien explicó que no fueron 41 años como lo pidió la Fiscalía debido a que “el tribunal hizo una abdicación de la norma que nos parece plausible”. “Es una ponderación distinta que nos parece plausible. No tenemos quejas al respecto y dentro de eso el tribunal ha decretado la mayor pena posible”, dijo.