Luego de la emisión del reportaje de CHV Noticias, que reveló antecedentes clave en las indagatorias relacionadas al caso SQM y la vinculación del Fiscal Nacional Jorge Abbott en el proceso, han sido múltiples las reacciones de figuras políticas que rechazaron las reuniones secretas que el líder del Ministerio Público mantuvo con imputados por este financiamiento ilegal.

A 24 horas de que el reportaje saliera a la luz, se reactivó la propuesta para destituir a Abbott de su cargo, una solicitud que es estudiada por los mismos que ya lo intentaron en 2018. En ese contexto, en conversación con CHV Noticias, el ex fiscal del caso, Carlos Gajardo se refirió a estas nuevas revelaciones, como la reunión secreta que tuvo la autoridad nacional con el senador Jorge Pizarro.

Para Gajardo estos nuevos antecedentes dejan en evidencia “el grave problema de entendimiento del Fiscal Nacional de la gravedad de cada una de las conductas”. “El Fiscal Nacional ha tratado de equiparar una suspensión condicional que se le concede a un imputado muy menor en la causa, Alberto Cardemil, con la que se le concede a Iván Moreira”, explicó.

“Las diferencias son muchas, por ejemplo, respecto del senador Moreira son varias las empresas involucradas, no solo la empresa Penta, la que facilitó boletas ideológicamente falsas sino que otra serie de empresas de las cuales el Servicio de Impuestos Internos no presentó querella o denuncia. Son varios los boleteros, el monto involucrado es mucho mayor y probablemente lo más grave, es la conducta que provocó que él consiguiera un escaño en el parlamento, en el Senado. Nada de eso ocurre con el otro imputado”, agregó.

Asimismo, aseguró que “lo que hace el Fiscal Abbott ante los senadores es decirles lo que quieren escuchar. Lo que ellos querían escuchar es que estas causas se terminaran, estaban aburridos que permanentemente estuvieran saliendo nuevos antecedentes que terminaran implicando cada vez más a un número relevante de políticos destacados”.

Bajo la misma línea, calificó estas revelaciones “de gravedad” y dio cuenta de que si esas reuniones se hubiesen realizado en el contexto político actual, el Fiscal Abbott “tendría sus días contados”.

“Lo que se ha conocido tiene un matiz de gravedad adicional a lo que se conocía previamente. Ya conocíamos las reuniones impropias o indebidas (…) con Hernán Larraín en la oficina de un abogado, con Guido Girardi en su propia casa, y ahora hemos conocido la reunión que tuvo con Jorge Pizarro, lo que es especialmente grave, porque él, no solo sus hijos, sino que él personalmente estaba siendo investigado por estos hechos y, por lo tanto, yo me pregunto qué pasaría hoy día si se supiera que un fiscal de la República se ha juntado a cenar en su propia casa con un imputado de la causa más importante que está llevando adelante”, dijo.

“Es evidente que ese fiscal tendría sus días contados, no podría seguir adelante por la pérdida evidente de confianza y la infracción a la obligaciones que tiene”, añadió.

Finalmente, el abogado hizo hincapié en que este caso “es parte del problema en que el país está metido, de que tiene una crisis de credibilidad tremenda de las instituciones, que no hace sino que las personas finalmente no confíen y no concurran a la justicia”.