Continúan las especulaciones sobre cómo se formará el gabinete del presidente electo Gabriel Boric, quien este lunes se reunió con los partidos de Apruebo Dignidad para comenzar a definir los lineamientos acerca de esto.

En este marco, diversos nombres han rondado para carteras como Hacienda o Interior, entre los que estaba el del senador del Partido Socialista Carlos Montes.

Sin embargo, en entrevista con ADN Radio el parlamentario descartó llegar a alguno de los ministerios, especialmente a Hacienda, donde señaló que no está “en condiciones de desempeñarla”.

Al respecto, el legislador afirmó que “no postulé a senador nuevamente porque llevaba mucho tiempo en el Congreso. Podría haber postulado, (pero) siempre pensé que era el momento de ir abriendo paso a nuevas generaciones. Esa fue mi razón”.

Si bien recalcó que está “muy contento” con el triunfo de Boric en los últimos comicios del domingo por la forma en que se dio y por la “perspectiva de futuro en cuanto a reforma tributaria o cambiar el sistema previsional”, señaló que los cargos de ministro generalmente se ven con los partidos políticos”.

“En una cartera como Hacienda yo no estoy en condiciones de desempeñarla. Creo que hay personas que tienen que tener una trayectoria, no solamente a nivel parlamentario, sino que en el mundo internacional, un conocimiento y formación académica determinada, que no es el caso”, señaló.

Además, Montes aclaró que “yo no he estado buscando esto, no entré a la campaña por esto. Entré porque me lo planteó el presidente y traté de ayudar. La verdad es que estoy en otra etapa de la vida”.