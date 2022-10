“Urge pacto por seguridad”: Políticos lamentan muerte de sargento Retamal y piden reformar penas por agresiones

Diversas reacciones se generaron tras la muerte del sargento 2° de Carabineros Carlos Ratamal Jaque, quien perdió la vida este martes tras ser agredido en un procedimiento policial en San Antonio el pasado 9 de octubre.

El funcionario fue atacado con un fierro luego de ir a fiscalizar una carrera clandestina en la mencionada comuna, causándole heridas de extrema gravedad que terminaron enlutando a toda la institución.

Una vez confirmado el deceso, desde el mundo político hubo diversas reacciones. Por ejemplo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, envió su sentido pésame a la familia.

Asimismo, pidió un “pacto por la seguridad que aumente penas a quienes atenten contra nuestras policías con cárcel efectiva. Ellos representan el Estado de Derecho. La impunidad lo debilita”.

Otro mártir de la institución. Mi pésame a la familia y a @Carabdechile. Urge pacto por la seguridad que aumente penas a quienes atenten contra nuestras policías con cárcel efectiva. Ellos representan el Estado de Derecho. La impunidad lo debilita! https://t.co/5yxi8EG6rv — Claudio Orrego L. (@Orrego) October 12, 2022

En tanto, la senadora de la DC Ximena Rincón posteó en su cuenta de Twitter que este este hecho no solamente se debe condenar, “sino que (hay que) perseguir a quienes no entienden que la violencia no es el camino”.

Mis condolencias a familia de Sargento 2do Carlos Retamal Jaque y a la institución de Carabineros, O entendemos q debemos no solo condenar, sino q perseguir a quienes no entienden q la violencia no es el camino o Chile no va a lograr la paz y el desarrollo que las Fmlias quieren! https://t.co/ut8WulvVLK — Ximena Rincón (@ximerincon) October 12, 2022

Además, la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y el fundador de este conglomerado, José Antonio Kast, emplazaron vía redes sociales al gobierno por esta agresión, acusándolo de “responsable” de lo ocurrido.

Hoy Chile se llena de dolor nuevamente, con la partida de Carlos Retamal, un heroe que vestía de Carabinero y de Bombero. La violencia está destruyendo nuestro país y la incompetencia de este @GobiernodeChile es incapaz de detenerla.

No más muertos! — Ruth Hurtado🇨🇱 (@ruth_uas) October 12, 2022

Ha muerto el Sargento de Carabineros y Bombero Carlos Retamal. Fue atacado salvajemente en San Antonio y luchó hasta el ùltimo minuto por su vida. Presidente Gabriel Boric, usted es el responsable de este país y su fracaso nos esta llevando a la muerte. pic.twitter.com/mIhk3orDzm — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) October 12, 2022

Mira las reacciones aquí:

Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del Sargento Segundo Carlos Retamal Jaque, un nuevo mártir de @Carabdechile. Exigimos al gobierno sentido de urgencia ante la delincuencia desatada en nuestro país, este brutal ataque no puede quedar impune. pic.twitter.com/8MLAyqp85N — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) October 12, 2022

Quiero entregar mis más sentidas y profundas condolencias por el lamentable fallecimiento del Sargento 2° Carlos Retamal Jaque a su familia, amigos y a toda la institución de @Carabdechile en este difícil momento. https://t.co/kdyLqXaFOK — Dr. Enrique Paris M. (@DrEnriqueParis) October 12, 2022

Mis condolencias a la familia del Sgto Carlos Retamal, que ya descansa en la paz de Dios. No hay palabras para expresar la pena y frustración de ver cómo la violencia gana terreno y la falta de respaldo a nuestros policías cobra cada vez más víctimas. Es hora de decir basta. https://t.co/98CwIpXTF2 — Francisco Chahuán (@chahuan) October 12, 2022

Terrible. Que se haga justicia y su familia y cercanos encuentren consuelo. — Ignacio Achurra (@IgnacioAchurra) October 12, 2022