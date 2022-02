En medio de las manifestaciones que se llevaron a cabo el recién pasado viernes 4 de febrero en las cercanías de Plaza Italia, un grupo de encapuchados atacó nuevamente la ex Fuente Alemana.

Ante esto, el dueño del local, Carlos Siri, quien fue agredido bajo el mismo contexto semana pasada, decidió disparar a los manifestantes con un rifle a postones.

El hecho ocurrió pasadas las 20:00 horas, cuando un grupo de individuos comenzó a golpear la entrada del local comercial, que contaba con clientes en su interior. Posteriormente, la ex Fuente Alemana cerró sus puertas.

Desde Carabineros señalaron que el Laboratorio de Criminalística (Labocar) quedó a cargo de las pericias en el sitio del suceso, mientras que el dueño del local hizo una denuncia por daño y amenazas.

“Es segundo viernes que atacan directamente este local. El caballero ha sufrido mucho, le ha tocado muy duro”, comentó un vecino del sector.

En tanto, de acuerdo con la información entregada por la institución policial, no se reportaron heridos por lesiones con balines y tampoco en los centros asistenciales cercanos al sector.

Carlos Siri: “No me quedó otra opción”

En conversación con CHV Noticias, Carlos Siri relató los hechos y argumentó que “nosotros no provocamos a nadie (…) empezó la violencia con todo, amenazas, que no nos van a dejar trabajar, a quemar el local. Estábamos con clientes, empezamos a evacuar y disparan un extintor y lo vacían adentro del local. Los clientes entraron en pánico y los hicimos salir por las puertas de emergencia”.

“En ese minuto, yo fui a buscar a mi oficia un rifle a postones (…) Una pistola a balines se ocupan para disparar al blanco, cosas así, no son letales. Obviamente que si le disparas a la cara y le vuelas un ojo, claro que sí, pero hay que tener puntería que yo no tengo. El rifle puede ser más complicado, pero yo me pregunto, ¿qué haces tú? Uno hace esto porque no hay seguridad en el barrio”, aseveró.

Del mismo modo, Siri contó que llamó a Carabineros, pero “no me quedó otra opción, porque sino el local no está hoy día”. Además, contó que puso a disposición de Fiscalía las armas y grabaciones de seguridad del local.

“Estamos de acuerdo con todas las demandas sociales, pero no pueden atacar civiles y tomarlos como rehenes”, especificó Siri.

Finalmente, contó que “tuve una reunión con el presidente Boric, pero compromisos reales y puntuales no hay ninguno (…) los gobiernos y los políticos no están pensando en la paz y sin paz no podemos ejercer nuestros derechos (…) el Estado no ha hecho nada”.