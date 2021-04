La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, manifestó su descontento tras la viralización de un video donde el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, la comparó con “Gran Gazú”, personaje Los Picapiedra.

En la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el parlamentario de RN dijo: “aquí no se trata de lo puntual, sino que se trata de una actitud que se ha ido acrecentando en el último tiempo, de que todo aquel que no se enmarca en el plan de la comisión se pasaba para adelante. Y eso que ahora no tenemos a Gazú, porque en esta comisión teníamos antes a Gazú, se sentaba al costado de la presidenta e iba dirigiendo en las sombras la comisión”.

Tras eso, añadió: “Gazú, usted lo conoce, un personaje de Los Picapiedra, verde, Gazú, sabe perfectamente el diputado Celis a quién me refiero”.

A pesar de que en ningún momento nombró a la diputada del PC, Hertz respondió los dichos. “Cómo es tan cobarde espeta estupideces cuando no estoy”, aseveró.

Cómo es tan cobarde espeta estupideces cuando no estoy https://t.co/3Tnhu5cjXB — Carmen Hertz Diputada #Apruebo (@carmen_hertz) April 14, 2021

El video del diputado fue rápidamente viralizado en redes sociales y generó controversias, sobre todo porque también durante esta jornada acusó ser “víctima de un insulto sexista, mentiroso y grotesco”, indicando a la parlamentaria Pamela Jiles.

Mira aquí algunas de las reacciones:

Aprovecha que Carmen Hertz no está presente en la sala, para denostarla comparándola con Gazú, un personaje de los Picapiedras. Al final tenía razón Pamela Jiles, Schalper es un poco hombre, irrespetuoso y cobarde https://t.co/MqbVI8Lxrk — Andrés (@andres20ad) April 14, 2021

Hace algunos días el diputado @Diego_Schalper acusaba un trato incorrecto por parte de la diputada @PamJiles quien lo llamó “candado chino”. Hoy Schalper se refiere a otra diputada (sin nombrarla) como gazú en la comisión de Derechos Humanos de la @Camara_cl @VeritasCapitur pic.twitter.com/h9s8Oz7w3g — Oscar Cáceres González (@oscarcaceres) April 14, 2021

Inconsecuencia 08 Abril

Diego Schalper @Diego_Schalper contesta los dichos de Pamela Jiles @PamJiles: “Yo creo que las conversaciones tienen que fundarse sobre la base de ideas, de argumentos y no de insultos” Hoy

Se refiere a la diputada Carmen Hertz @carmen_hertz como “Gazú” pic.twitter.com/iJC692MDKM — Rodrigo Saavedra 🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@Ro_SaavedraM) April 14, 2021

Este diputado jamás podría ni soñar con llegar a tener un décimo de la entereza, valentía, inteligencia y convicción de @carmen_hertz.

Qué lamentable espectáculo el que ofrece la patronal política chilena y su descendencia. https://t.co/GZPkouotE8 — Bárbara Sepúlveda Hales YQ-34 (@BSepulvedaHales) April 14, 2021