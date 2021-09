La abogada, activista por los derechos humanos y diputada del PC, Carmen Hertz, criticó la realización de la Parada Militar.

“El punto no es si es una tradición o no. Evidentemente la Parada Militar es una tradición, eso es obvio. El punto es que en esta catastrófica situación económica, social y la crisis sanitaria, no parece responsable ni adecuado”, detalló la parlamentaria en CNN Chile.

En la misma línea, especificó que el evento “es un gasto enorme, significa e implica un gasto y una tremenda posibilidad de propagación del COVID-19″. “Parece una desconexión bastante grande -del ministro de Defensa y del Alto Mando- con lo que ocurre en el país”, sentenció.

En tanto, reflexionó sobre la decisión involucrar a las FF.AA. en el control del orden público durante la crisis sanitaria. “Manejan armas letales y por lo tanto no están capacitados, porque no tienen por qué estarlo. El orden público es problema de las fuerzas policiales, no de las fuerzas militares”, sostuvo la diputada.

Asimismo, calificó el hecho como “peligroso”: “Durante todo este período el gobierno se ha dedicado a enviar una cantidad de proyectos de ley que amplían las facultades de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden interno, lo cual es peligroso. Las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza y no pueden inmiscuirse en cuestiones de orden interno”.

Finalmente, respecto al Estado de Excepción Constitucional, la diputada Hertz aseguró que “no se justifica en absoluto”. La medida, según anunció el presidente Sebastián Piñera, podría tener su fin el próximo 30 de septiembre