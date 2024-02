Carmen Hertz se enfrentó a Ximena Rincón y Pepa Hoffman por comentado discurso del pdte. Boric

Dimes y diretes ocurrieron entre la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, la secretaria general de Unión Demócrata Independiente (UDI), Pepa Hoffman, y la senadora de Demócratas, Ximena Rincón. Todo por el discurso que el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo en el funeral de Sebastián Piñera.

Recordemos que el mandatario declaró en su intervención que durante el gobierno del ex mandatario “las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.

Esto en relación a las acusaciones que enfrentó Piñera tuvo durante el estallido social. De hecho, el mismo Boric habría advertido en su momento que llevaría a Piñera a tribunales internacionales.

Esa frase no le pareció oportuna a la diputada Carmen Hertz, quien en su cuenta de X (Ex Twitter), respondió con una extensa réplica donde se destaca:

“Presidente lo que fue mucho más allá de ‘lo justo y razonable’ fue haber sido el responsable político institucional de las graves y generalizadas violaciones de los derechos fundamentales durante la revuelta popular”.

La parlamentaria también agregó: “Pretender que el ex presidente Piñera utilizó ‘siempre, siempre, los mecanismos institucionales y democráticos’ es una forma de negacionismo. Como sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas”.

Aquí puedes revisar la respuesta completa de Carmen Hertz al discurso del Presidente Boric:

Una respuesta inmediata vino desde lo que se autodenomina como un sector de “centro centro” en el espectro político. Fue a través de la senadora Ximena Rincón de Demócratas, que comenzó con una opinión personal en X:

“Creo que hoy el Presidente ⁦@GabrielBoric⁩ hizo lo correcto y la mejor muestra de ello es el reclamo de la extrema izquierda. Creo que debemos dejar atrás el odio y buscar la unidad por el bien de nuestra Patria”, manifestó la parlamentaria.

Pero Hertz no se quedó con los brazos cruzados, y en la misma plataforma respondió directamente a la senadora con el siguiente mensaje:

“No se desespere. No somos extrema izquierda, así como usted jamás ha sido de centro izquierda si no devotamente de derecha, somos orgullosas militantes del movimiento derechos humanos”.

