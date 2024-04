Tras 32 años de militancia: Alcaldesa Carolina Leitao renunció a la DC

Este sábado anunció su renuncia a la Democracia Cristiana (DC) la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, luego de tener diferencias de opinión que quebrantaron su vínculo con el partido.

Su decisión llama la atención en el mundo político, puesto que la jefa comunal militó en la “falange” durante 32 años. Una cantidad de tiempo importante, pero que no impidió su salida para continuar como independiente.

Cabe destacar que esto ocurre poco después de que la concejala Ximena Llamín fuera inscrita para las primarias municipales en lugar de José Ruiz, alternativa que no milita en la DC pero que tenía el apoyo de Leitao.

Los motivos de Leitao para dejar la DC

“El partido tomó una decisión bajo su mirada y yo tengo otra distinta. No fui escuchada o quizás el partido no logró entender lo que significa el proyecto Peñalolén”, señaló la edil en conversación con La Tercera.

Recordemos que la edil de Peñalolén cumple su tercer periodo en la comuna, razón por la que no puede repostular para el cargo. Es por esta razón que ella ve con buenos ojos la posibilidad de que Ruiz sea su sucesor, lo que no habría sido tomado en cuenta en su ahora ex partido.

“El proyecto de Peñalolén va mucho más allá de un partido. Eso fue lo que yo traté de transmitir a la DC. Este tipo de situaciones, y no es la única, demuestran que a veces tenemos distancias en cómo evaluamos los fenómenos políticos y sociales”, sumó.

“Es sano y razonable que yo tome la decisión de renunciar a mi larga militancia en la DC, pensando en el futuro respecto a lo que creo que tenemos que hacer (…) Ya no miramos de la misma manera“, cerró.

