Ministra Carolina Tohá confirma que cinco atletas cubanos de Santiago 2023 solicitaron asilo en Chile

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó este miércoles 8 de noviembre que cinco atletas de la delegación cubana de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 solicitaron asilo en Chile.

“No podemos decir quiénes son, porque este proceso tiene una característica de reserva“, advirtió la secretaria de Estado. “Tampoco los méritos de la solicitud, porque tienen que analizarse el proceso para eso pero, hecha la solicitud, entra en este procedimiento de análisis”.

A su vez, Tohá añadió que “las demás personas que no se fueron o retiraron con su delegación, nosotros no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa, están legalmente dentro del país“.

Cabe recordar que, hasta este martes, solo uno de los ocho cubanos que no retornaron a la isla había solicitado refugio. El resto debía definir su situación, pues viajaron a tres regiones del país tras el término de los Juegos.

En esa línea, el subsecretario Manuel Monsalve también se refirió al hecho y puntualizó que tienen la posibilidad de permanecer en nuestro país. “La delegación cubana ingresó con lo que se denomina pasaporte oficial. Es una situación extraordinaria”, expresó.

“Perfectamente podrían pedir una renovación de su permanencia en Chile a través de una visa de turismo”, aclaró también sobre los atletas.

