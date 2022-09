El primer mensaje de Carolina Tohá al mando de Interior: “Cambiar nombres no tiene un efecto mágico”

Carolina Tohá es la nueva ministra del Interior, quien entró en reemplazó de Izkia Siches en el cambio de gabinete de la administración del pdte. Boric. En la primera comparecencia ante la prensa, la ahora secretaria de Estado destacó que “hay una emoción particular por llegar en estas circunstancias al ministerio, para mí, para mi familia, para el partido, hay una historia que me liga profundamente”. Asimismo, apuntó que “cambiar nombres no tiene un efecto mágico. Lo que tiene un efecto mágico es mover todas las energías del Estado en dirección a responder a la ciudadanía”.