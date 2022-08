Tohá y resultados del Plebiscito: “Las encuestas están subestimando la energía de la sociedad chilena”

La ex ministra Carolina Tohá (PPD) analizó el panorama político que se vive al interior del oficialismo a 15 días del Plebiscito que se realizará próximo 4 de septiembre, donde votará por la opción del Apruebo.

En conversación con La Tercera, sostuvo que “me sorprendo de que haya sectores de centroizquierda en el Rechazo porque hemos hecho un recorrido conjunto y las cosas centrales que el texto constitucional apuesta a producir las hemos compartido históricamente: el Estado social y democrático de derecho, la paridad, el reconocimiento de los pueblos indígenas, los temas del equilibrio entre la naturaleza y nuestro desarrollo económico, la descentralización, la redistribución del poder“.

En ese sentido, aseguró que “a la hora que se ponen arriba de la mesa estos cambios, uno empieza a ver que hay sectores que de alguna forma se fueron acostumbrando a tener una democracia limitada, un poco tutelada. La posibilidad de confiar en un poder distribuido de otra manera, en una democracia que opere de verdad, profunda, termina dándoles temor. Y claro que eso es desconcertante y duele“.

La ex vocera del primer gobierno de Michelle Bachelet sostuvo que, para el futuro de Chile, es clave que el Socialismo Democrático se fortalezca, gane carácter y tome fuerza en sus posturas, para que reconstruya su convivencia y salga fortalecido de la crisis.

“Es un sector que es fundamental fortalecer para que al gobierno le vaya bien, para que a la nueva Constitución le vaya bien. Y si resultara que no se aprobara la nueva Constitución, para que podamos hacer otra que se acerque lo más posible a este norte“, señaló acerca del futuro de la centroizquierda tras el Plebiscito.

En cuanto a las estadísticas, Tohá no se atreve a hacer un pronóstico. “Las encuestas han sido muy consistentes en poner un resultado adverso al Apruebo. Creo que las encuestas están subestimando algo que está ahí y está presente, que es una energía de la sociedad chilena muy profunda, que creo que va a salir a la luz en el momento de estas últimas semanas”.

Finalmente, con respecto a la posibilidad de asumir un ministerio fue categórica en señalar que “no hay que especular de cosas que no han pasado. Cuando pasan, hay que analizarlas, conversarlas, ver qué significan y eso no ha pasado, ni ha habido ninguna señal de que esté pasando, así que no lo pongo por ahora en mi radar. No es para nada la razón por la cual me he involucrado en esto, me he involucrado porque creo es importante y porque he pensado que podía aportar en algo”.

“No voy a hablar de disponibilidad de algo que no me ha sido planteado. Si eso llegara a pasar, ahí tendrá que verse”, cerró.