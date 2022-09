“A algunos les gustaría que esto fuera un bando”: La respuesta de Carolina Tohá por votación del TPP-11

Continúa la polémica por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), proyecto que no está en la agenda del gobierno, pero que podría ser votado próximamente en el Senado, lo que genera tensión en el oficialismo. Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró en CHV Noticias que el Ejecutivo no tiene en sus planes apoyar la medida, aunque apuntó que “nos preparamos para ese escenario”. Sobre las diferencias, sostuvo que “a algunos les gustaría que esto fuera un bando de que dicen sí a toda costa o no en ningún caso, no es así”, recalcando que no tiene inconvenientes con que haya diferencias en el gabinete.