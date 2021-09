Junto con el comienzo de septiembre se desató la carrera presidencial. Sesiones de fotos y salidas a terreno han llenado las agendas de los candidatos presidenciales durante estos días. Gabriel Boric, la carta de Apruebo Dignidad fue invitado por la Fundación Chilena para la Discapacidad participando de una actividad con los ojos vendados, buscando la integración en sus programas de la realidad de aquellos que no ven. “El nivel de vulnerabilidad es brutal”, comentó. “Todos tenemos que entender la enorme responsabilidad que tenemos, está la posibilidad de gobernar Chile, no hay espacio para improvisaciones”, detalló. Por su parte, Sebastián Sichel el candidato de Chile Vamos ha llamado a sus filas a rechazar el cuarto retiro y ha señalado que ningún parlamentario que busque la reelección, podría presentar proyecto de ley por “prometer cosas que después quieren que se transformen en votos”. Yasna Provoste, candidata de Nuevo Pacto Social, indicó que el oficialismo dejó de Gobernar antes del periodo de campaña. En ese sentido, José Antonio Kast, candidato presidencia del Partido Republicano también emplazó al Gobierno, señalando que no han podido ordenar a sus propios parlamentarios que “han presentado proyectos inconstitucionales”. El próximo 21 de noviembre son las elecciones presidenciales que decidirán quién avanzará a segunda vuelta o quien se quedará en primera instancia con el mandado del país.