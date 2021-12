Luego del triunfo de Gabriel Boric ante José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial del pasado 19 de diciembre, cientos de protagonistas del mundo político han dedicó palabras para quien gobernará como presidente de la República el periodo 2022-2026.

Así fue el caso del diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien publicó una carta en su cuenta de Instagram dedica a Gabriel, asegurando que desde la oposición buscarán mancharle el nombre, pero que sin embargo, “cientos se mantendrán leales a la idea”.

“Parado sobre la reja, con el corazón caliente y aturdido de emociones, veo una mera infinita de miradas clavadas en cada una de tus palabras. Veo niñas sobre los hombros, jóvenes mucho más jóvenes que yo arrimados al paradero, amándose. Desde aquí no te alcanzo a ver la cara, pero veo de frente otras miles de caras que después de la rabia y las dudas han venido a buscar respuestas, paz y protagonismo. “No importa si lo hicieron por mí o por mi contrincante, lo importante es que se hicieron presentes”, escribió Ibáñez.

“Escucho la marea y las heridas de octubre que siguen abiertas. Así como el ’88, cuando no nacíamos, este voto fue una revelación frente al olvido de los mutilados, los presos y quienes han partido precipitadamente. Aquí se movilizó la moral de la memoria”, añadió.

Lee también: Periodo presidencial y sistema político: Los principales ejes que expuso Bachelet en la Convención Constitucional

“Parado sobre esta reja veo que la victoria no se dibuja solo como un número electoral, sino como un lazo afectivo entre quienes nos reconocemos en un mismo sueño, seamos de El Belloto o Puente Alto, de Putre o Punta Arenas. Y podremos no tener la mayoría en el Congreso, pero este desborde de miradas, de comandos territoriales y de sonrisas colectivas serán un corazón palpitante en los cortos cuatros años que se asoman. Cuando la ley de la selva nos condena al miedo y a la soledad, tomarnos de la mano es la mejor autoestima política para construir pueblo. Cuida esta vitalidad, porque cuando te quieren quebrar, su calor será tu mejor trinchera“, dice la misiva.

“Tendrás tus dudas, cometerás errores, pero no llegamos a la política para ser profesionales del poder. Estaremos contigo cuidando el diálogo, acompañándote a escuchar al del frente, creando una cultura del respeto frente a la violencia. Y si te la frustras, empujaremos lo más allá posible. Y sabemos que la actual polarización no tiene origen en los egos de los dirigentes políticos, sino que le antecede en forma de clasismo, abuso y segregación. Por eso, la nueva bancada de fanáticos conservadores son solo un síntoma de un problema mucho más profundo, más profundo que debemos superar: El Neoliberalismo. Que no te distraigan sus provocaciones”, enfatizó.

“Y aquí sigo mirando la manera, mirando esos ojos y sintiendo que vendrán momentos difíciles. Buscarán mancharte el nombre, contagiarnos de mentiras y quebrar lo construido. Pero somos cientos los que nos mantendremos leales a “la idea”, dispuestos a ser tu primera línea política desde nuestra casa socialista, feminista y ecologista. Nuestra Convergencia Social no es más que la forma orgánica de llevar a la práctica el sueño colectivo que, hoy más que nunca debemos sembrar y enraizar de sur a norte. Desde Puerto Williams a Visviri”, con orgullo somos el partido del compañero presidente”, expresó el parlamentario.

Finalmente dijo que mientras escribe estas líneas, piensa que lo hace para calmar su ansiedad o para devolverle el poema freak que Gabriel le escribió cuando llegó al Congreso, pero no. “Es para recordarte y recordarnos que no debemos olvidar jamás de dónde venimos y porqué estamos haciendo esto. La rueda de la historia no será lineal, peor para cuando baje la marea, no dejes de sentir cada decisión política con este tremendo corazón. Cuenta con nosotros y nosotras, compañero”, sentenció.