Carter emplazó al pdte. Boric por encerrona a mamá y sus hijos: “La ciudadanía ya no le cree tanto verso”

En plena autopista Los Libertadores, a la altura de Américo Vespucio, una madre junto a sus hijos fueron víctimas de un violento robo realizado por un grupo de desconocidos.

“¿Mamá, dónde está el auto?”, se escuchó decir a uno de los niños luego del atraco del que debieron huir caminando hasta un furgón que les prestó auxilio.

Debido a esto, un conductor que transitaba por el lugar les ayudó, mientras que el auto fue encontrado horas después en Recoleta gracias a un GPS que portaba.

Respecto de este nuevo delito violento registrado en la Región Metropolitana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, emplazó al presidente Gabriel Boric.

Mediante su cuenta de Twitter, el jefe comunal apuntó al mandatario citando sus últimos dichos en torno a la delincuencia y que se remontan al pasado viernes, cuando en el marco de su gira por Antofagasta señaló que “vamos a ser unos perros en la persecución” de los delitos.

“Estos gritos desgarradores reflejan la angustia y el pánico que están viviendo los chilenos. Pdte. Gabriel Boric, no hay tiempo y la ciudadanía ya no le cree a tanto verso y diagnóstico“, expresó el alcalde.

Por lo mismo, le hizo la siguiente pregunta: “¿Su gobierno tiene o no la convicción y coraje para perseguir ‘como perros’ a los delincuentes?”.

