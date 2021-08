El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, realizó un balance sobre las primeras horas del sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país y que, según el reporte de meteorología, dejó 17 milímetros caídos en Santiago.

El jefe comunal conversó con CHV Noticias Contigo AM desde la quebrada de Macul, lugar que “se comportó bien no hubo remoción en masa, no hubo acumulación de agua y hasta el minuto está todo tranquilo”.

Además, el jefe municipal declaró que “hemos pasado bien la prueba. Entre la medianoche y las 3 de la mañana fueron muy intensas las lluvias, colapsaron las principales arterias de La Florida y tuvimos ingreso de agua a unas pocas viviendas, pero la ciudad en general resistió bien”.

En el último balance entregado por la Onemi, hubo un total de 10 viviendas con daño mayor producto de anegamientos en distintos sectores de La Florida, dejando un total de 40 personas damnificadas.

Al respecto, Carter catalogó los daños como “menores” y aseguró que “la Dirección de Emergencia y la Dirección Social están trabajando para asistir a nuestros vecinos. Básicamente tienen daño en sus muebles interiores o living donde entró agua”.

Por otra parte, el alcalde confirmó que no hubo cortes de agua y que tampoco “debería haber por el sistema de respaldo que se creó en Puente Alto, después de los grandes cortes de años atrás, nos da varias horas de respaldo.

“En este minuto diría que hay daños menores en viviendas, tenemos que ver el tema sanitario y de alcantarillado producto del colapso que se genera por el alto nivel de sedimento por las lluvias intensas que tuvimos. Pero fundamentalmente agradecerle a la gente que fue muy responsable ayer”.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a “mantenernos atentos. Nos hemos dado cuenta de que los pronósticos han sido muy variantes y muy erráticos. Se esperaban 60 milímetros de agua en poco más de cinco horas y fue bastante menos, pero no sabemos qué va a pasar exactamente en los próximos días”.