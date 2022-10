Carter viajará para reunirse con Franco Parisi en EE.UU: “Me resultan atrayentes quienes rompen con lo establecido”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, reveló que se reunirá con el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi y que el encuentro se concretará este martes producto de un viaje que realizará a Estados Unidos, país en el que reside el economista actualmente.

En conversación con El Mercurio, el abogado sostuvo que “me resultan atrayentes todas las personas que rompen con lo establecido y Franco, definitivamente, lo hace”. “No lo conozco, ni socialmente. Lo único que ocurrió es que él ha sido muy cordial, la gente que lo acompaña en ‘Bad Boys’ también, por lo que sería muy mal agradecido en decir que no”, agregó.

El ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) confesó que le han pedido que se integre al PDG. Además se refirió a la propuesta que hizo el ex candidato presidencial acerca de hacer una primaria entre ambos y que además incluya a Pamela Jiles.

“Primero quiero saber para qué, porque el gobierno anterior fracasó y el actual lo está haciendo”, dijo. “Si voy a ser parte de un colectivo, quiero saber para qué, cuáles son las metas, y después, con quién. Cuando se alcanza el Gobierno, hay que tener cohesión para gobernar. Eso sí, quiero dejar claro, no voy a llegar con ningún compromiso después de la reunión, pero me parece que lo mínimo que puedo hacer es conocer a la persona”, agregó

Respecto a si estaría dispuesto a entrar en la disputa para convertirse en el próximo mandatario comentó que “no le tengo miedo a la competencia, y estoy seguro que si fuera a una primaria, puedo ganarla“. “Cualquier político que esté en un cargo como el mío sueña con ser Presidente”, sentenció.

También aseguró que los compañeros del economista en el programa de streaming, Bad Boys, abrieron un nuevo espacio de comunicación con la gente a través de redes sociales y lamentó que “hay una tentación en los sectores tradicionales de mirar con desprecio este ‘populismo’, pero yo no le pondría adjetivos: son legítimos democráticamente e incluso tienen más parlamentarios“.

Por último, respondió sobre si volvería a militar en un partido político siendo alcalde. “No, hasta que yo termine mi cargo en dos años más. Me comprometí con los vecinos y me siento cómodo siendo independiente”, contestó. “Yo no tengo por que descalificar ni al PDG por su juventud como partido, ni a su líder en particular. A mí me parece bastante más terrible conversar con el señor (Guillermo) Teillier“, finalizó.