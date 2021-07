Eugenia y Raúl son una pareja de adultos mayores que vivieron en una casa de madera por casi 50 años. El matrimonio fue uno de los primeros en llegar al sector en la comuna de San Bernardo y hace tiempo intentan mejorar su calidad de vida. En 2017 postularon a un proyecto del Serviu para demoler la vieja casa de madera y levantar una sólida en el mismo terreno. Con ellos, otras 42 familias accedieron al mismo programa que permitiría vivir en una casa digna. Cuando los seleccionaron les dijeron que la construcción de su nuevo hogar tardaría apenas 6 meses, pero ya han pasado 4 años y la casa aún no está lista. La constructora a cargo del proyecto ya no es la misma y la casa aún no se entrega ya que presenta una serie de falencias que no han sido reparadas. Desde entonces, la pareja enfrenta el frío invernal en una modesta vivienda de madera levantada en el patio trasero del terreno.