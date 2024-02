¿Cómo murió Ari Salgado? Así actuó Joaquín González Barra para asesinar a su pareja en Maipú

Un nuevo caso de femicidio remece al país, luego de que el pasado martes 20 de febrero se conociera el asesinato de Ari Salgado en la comuna de Maipú.

El presunto autor de los hechos correspondería a su ahora ex pareja, Joaquín González Barra, quien fue denunciado por su propia hermana a Carabineros tras confesarle el crimen. Acción que hoy tiene a Barra detenido y con una inminente formalización por cargos de femicidio.

Una discusión, un arma cortopunzante, un saco de papas y una maleta fueron los elementos que el joven de 24 años utilizó para atentar contra la vida de Ari Salgado. ¿Cómo Joaquín González cometió el crimen? Este es el detalle de los hechos.

¿Cómo fue asesinada Ari Salgado?

Durante la madrugada del martes 20 de febrero, Joaquín González Barra y Ari Salgado se encontraban en la casa de los padres del confeso femicida, cuando comenzaron una discusión en uno de los dormitorios.

Dicha discusión, por causas que aún son desconocidas, habría escalado hasta el punto en que los jóvenes comenzaron agredirse a golpes.

En ese contexto, Joaquín sacó un arma cortopunzante, la cual utilizó para propinarle diversas estocadas en diferentes partes del cuerpo, lo que provocó la muerte inmediata de la joven de 23 años.

El ocultamiento del cuerpo y la confesión

Una vez cometido el delito, González Barra, decide ocultar el cuerpo su polola introduciéndolo en un saco de papas para posteriormente ponerlo al interior de una maleta.

Tras los hechos, el presunto femicida pasó el día siguiente sin decir nada de lo que había ocurrido con Ari Salgado. Sin embargo, pasadas las 17:00 horas decide confesarle el crimen a su hermana, misma que llama a Carabineros para hacer la denuncia.

Tras el llamado, el personal policial en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, se dirigen hasta el domicilio para verificar lo ocurrido, lo que da paso a la detención del joven sin poner resistencia al proceso.

Los mensajes de auxilio de Ari Salgado previos a ser asesinada: “Por favor, contéstame”

Según el testimonio de un amigo de Ari Salgado, la joven lo habría intentado contactar a las 4 de la madrugada, dando la alarma de que estaba siendo víctima de violencia.

Ari realizó una gran cantidad de llamadas al teléfono de su amigo y envió mensajes para pedirle auxilio. Lamentablemente, estos no fueron contestados debido a que el joven no escuchó el teléfono porque estaba durmiendo.

“El día anterior me mandó ‘Aló, aló, por favor contéstame, ayúdame’. Me pidió ayuda ‘casi me muero’, me estaba escribiendo”, reveló.

En esa misma línea, aseguró que algunos de los mensajes habrían sido borrados desde el teléfono de Ari, acción que presume podría haberla hecho Joaquín.

“El día que le pasó esto tenía una llamada perdida y unos mensajes que los borró, quizás los borró él, no sé quién habrá sido”, afirmó.

