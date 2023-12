Caso Convenios: Crece la presión sobre Ministro Montes y oposición amenaza con acusación constitucional

No solo las detenciones de esta jornada reactivaron la presión política contra el Ministro de Vivienda, Carlos Montes. También la reciente declaración de la ex subsecretaria de la cartera Tatiana Rojas, quien aseguró que Montes supo del Caso Convenios antes que saliera a la luz pública. Desde la oposición exigieron la renuncia del ministro, si esto no ocurre afirmaron que llevarán a cabo una acusación constitucional.