Caso Convenios: Gobierno sufre revés luego que Contralor asegurara que Crispi debe rendir cuentas

Durante esta jornada, se reunió nuevamente la comisión investigadora que busca las responsabilidades en el traspaso de dineros públicos a fundaciones o instituciones sin fines de lucro: El bullado Caso Convenios.

El Gobierno sufrió un duro revés este lunes, luego de que el Controlador General, Jorge Bermúdez, manifestara que Miguel Crispi, jefe de los asesores de La Moneda, deberá explicar ante Contraloría las razones para negarse a asistir dos veces a la comisión investigadora.

Recordar que el Gobierno afirmó que ya se había entregado toda la información al Ministerio Público y que el jefe de los asesores es un trabajador a honorarios, y no de planta, por lo que no sería un funcionario público y no tendría la obligación de asistir a la instancia.



La respuesta del Controlador General

Luego de que Crispi no se presentara en dos oportunidades para responder cuestionamientos sobre el convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación ProCultura, cuando él era subsecretario de Desarrollo Regional. Además, del Caso Democracia Viva.

“Nosotros desde la Contraloría lo vemos así, en un estado democrático uno de los principios fundamentales es el de rendir cuentas”, sostuvo el contralor Jorge Bermúdez.

En ese sentido, sostuvo que “Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas… Dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones. Eso independientemente de la denominación que tenga a su cargo e independiente de la forma en que viene denominada”.

Además, Bermúdez comunicó que el próximo 30 de octubre se entregarán los informes sobre el Caso Convenios, que tiene dos aristas: Las gobernaciones regionales y el Ministerio de Vivienda.

Síguenos en