Caso Convenios: Miguel Crispi confirmó que sabía 9 días antes que el Pdte. Gabriel Boric

Este lunes, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi se presentó ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el conocido Caso Convenios, que involucra a la Seremi de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

La sesión se extendió por más de tres horas donde afirmó ante los 13 legisladores, que se encontraba en conocimiento del caso nueve días antes que Gabriel Boric y que la noticia se diera a conocer de forma pública, calificándolo como un rumor.

“El Presidente supo el día 16 de julio, como es de público conocimiento (…) Es algo muy distinto a lo que conocemos hoy como el Caso Convenios”, expresó.

“Yo como jefe de asesores tomé conocimiento de un “rumor” en relación a esto el día 7 de julio, antes que el Presidente de la República (…) ¿Qué hago yo? Lo que hago es derivarla a Subsecretaria de Vivienda” , agregó Crispi.

Además, el jefe de asesores de La Moneda especificó su llamada a Tatiana Rojas, afirmando que la ex subsecretaria se encontraba en conocimiento de la irregularidad y era quien debía actuar el respecto como superior jerárquica de los seremis.

“Llamo a la subsecretaria, le consulto si ha escuchado hablar de esto. Ella tenía algunas informaciones porque, había un correo de las asociaciones de funcionarios que denunciaban situaciones que catalogaban como irregulares. Por tanto, yo le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue y que tome las decisiones que se tengan que tomar”, agregó.

Una vez realizado el llamado, el asesor del Ejecutivo aseguró que no obtuvo más información al respecto: “No hay más conversaciones. No hay una relación que se me informe porque mis funciones como jefe de asesores está muy alejado de estos temas“.

Finalmente Crispi comunicó la noticia al Presidente cuando el polémico Caso Convenios había sido publicado por los medios de comunicación.

“Posteriormente el día 16 en base a un medio de comunicación, es que se que cuenta no se habían tomado resoluciones en función a este caso y en ese momento yo le comento al Presidente que yo había tenido noticias de un rumor de esta situación en Antofagasta”.

Las declaraciones fueron emitidas posterior a la polémica que enfrentó el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, quien fue duramente cuestionado por parlamentarios tras no asistir en dos ocasiones ante la comisión, desistiendo de su citación a declarar.

“No he recibido ninguna citación para prestar declaraciones. Lo que sí he hecho, a través de mi abogado, es ponernos en contacto con el fiscal de Antofagasta que lleva la causa para decirle que estamos en completa disposición para colaborar en la causa”, finalizó.

