El cinco veces diputado, ex vicepresidente de la Cámara, y doctor en Filosofía de la Universidad de La Sorbonne de Francia, Rodrigo González, no se decidió por un lenguaje académico al tildar de “empresa regalona” a Enjoy S.A. Según el también presidente de la comisión que investigó a los encargados de fiscalizar a los casinos de juego, la superintendencia del ramo hizo favores a dicha firma. ¿La razón? Dos de las empresas en las que el presidente Piñera tiene administrada su fortuna, BTG Pactual y Moneda Asset, afirmó González, tienen en Enjoy comprometido parte de ese patrimonio. Enjoy se quedó con cuatro permisos de operación para casino de juegos: en Pucón, Puerto Varas, Coquimbo y Viña del Mar, operación que se retrasó, por lo que Enjoy arriesgaba perder las boletas de garantía o bonos de deuda, situación que no ha ocurrido. ¿Por qué? El Presidente firmó un decreto en enero de 2021 que permitió extender el plazo excepcionalmente debido a la pandemia, que fue visado por Contraloría.