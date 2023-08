Fiscal Nacional enumera eventuales delitos en Caso Convenios: “Es tan amplio el espectro que preferiría no ahondar”

El fiscal nacional Ángel Valencia encabezó este jueves una mesa de trabajo de carácter urgente, junto a una grupo de persecutores adjuntos con las investigaciones del denominado Caso Convenios.

La reunión se llevó a cabo en las dependencias del edificio central del Ministerio Público, la cual contó con la participación de abogados, analistas especializados y oficiales de la PDI.

¿Qué acordaron los fiscales por Caso Convenios?

El propósito detrás de este encuentro fue coordinar los lineamientos en las indagatorias por los polémicos traspasos de fondos públicos a fundaciones y corporaciones.

“Si usted me fuerza a enumerar, vamos a estar eventualmente hablando de algún fraude al fisco, alguna malversación, eventualmente tráfico de influencias, de negociaciones incompatibles“, señaló Valencia en un punto de prensa.

Eso sí, el persecutor nacional advirtió que “es tan amplio el espectro de ilícitos que podrían haberse cometido que, de momento, preferiría no ahondar sobre el particular hasta que no se hayan esclarecido suficientemente los hechos”.

La máxima autoridad del órgano persecutor descartó “de momento” unificar las causas con el objetivo de “asegurar el éxito de la investigación”. “Lo que nos parece más apropiado es que cada una de las fiscalías regionales continúe dirigiendo las investigaciones en sus respectivos territorios”, afirmó.

Asimismo, fue consultado sobre eventuales citaciones a autoridades de gobierno, como los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social y Familia) y Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo).

“Es una situación que se irá estableciendo a lo largo del tiempo. Ninguna persona de las mencionadas está exenta de ser citada, pero pende su citación tal como pende respecto de cualquier otro ciudadano”, aclaró.

Caso Lencería y Camila Polizzi

El Ministerio Público también se refirió a la controversia que ha generado el denominado Caso Lencería, que involucra a la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, a quien se le acusa de la presunta compra de diversos artículos y servicios con dineros obtenidos tras un convenio con el Gobierno Regional (GORE) del Biobío.

Al respecto, Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, afirmó que se están “indagando varias aristas” para determinar si los hechos denunciados revisten carácter de delito.

“Podemos dilucidar y dar cuenta que hay cuestiones que al Ministerio Público llaman la atención poderosamente (…) Las mismas indagatorias darán cuenta en profundidad de qué o cuál delitos estamos (hablando)”, agregó.

En esa línea, Campos indicó que “existen determinadas querellas que ya se han interpuesto en algunos tribunales de justicia, que dicen relación con fraude al fisco, cohecho, soborno, tráfico de influencias, entre otros, pero insisto con la prudencia que va dedicada la investigación vamos a poder llegar a puerto o no”.

En cuanto a la denuncia de Polizzi sobre presuntas amenazas de sicariato, aclaró que “son cosas totalmente distintas” respecto a las indagatorias por temas de delitos de corrupción.

“La cuestión en particular que tiene la ciudadana dice relación sobre un tema de amenazas, un delito en lo particular que el Ministerio Público de la Fiscalía Regional está indagando y esas son cuerdas totalmente separadas que no dice relación con corporaciones y fundaciones“, agregó.

