Caso Lencería: Sebastián Polanco reiteró su inocencia y acusó a Matías Godoy de “arrancar con todo”

Sebastián Polanco, ex pareja de Camila Polizzi, llegó este viernes a declarar al Ministerio Público en calidad de imputado por el denominado Caso Lencería, que involucra el traspaso de fondos desde el Gobierno Regional (GORE) del Biobío a la Fundación En Ti.

Recordemos que las indagatorias apuntan al traspaso de $250 millones para Polizzi y compañía, en el marco del programa de “capacitación e identidad patrimonial” que buscaba mejorar algunos barrios de Concepción.

Para ello se contrató al OTEC Frumisal, que tiene como socios a Sebastián Polanco y Matías Godoy, siendo este último el que denunció a Contraloría usos impropios de una parte de los recursos.

Sebastián Polanco: “Yo no soy ningún delincuente”

En un improvisado punto de prensa, Polanco habló por primera vez frente a las cámaras y arremetió contra el GORE del Biobío.

“Yo no entiendo las comunicaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno Regional hacia con nosotros. Nos tratan de delincuente. Me tratan de delincuente. Yo no soy ningún delincuente”, remarcó.

También afirmó que se han instalado “muchas mentiras” y negó que estuviera “tratando de imputar al gobernador en algo, no queremos culpar a nadie de nada. Nosotros queremos dar respuestas y yo, por lo menos, estoy dispuesto a colaborar”.

Además, aprovechó de responder a los polémicos dichos de Matías Godoy en contra de él y Polizzi: “Aquí hay algo que sucedió el último mes cuando cerraba el proyecto y producto de las lluvias los hitos de cierre se iban a aplazar. Esto se conversa con Matías y se va, arranca con todo… con la plata. Eso es lo que puedo decir”.

Mira el momento acá:



